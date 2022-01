Covid, anche Malta dice addio alle restrizioni: dal 14 febbraio niente green pass per ristoranti, cinema e palestre (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il vice primo ministro maltese e ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato in Parlamento che da febbraio i certificati sulla vaccinazione non saranno più necessari per entrare in vari luoghi pubblici. Il green pass non sarà più necessario per entrare in ristoranti, snack bar e circoli a partire dal 7 febbraio. Dal 14 febbraio via alla restrizione per bar, palestre, piscine, centri termali, cinema e teatri. I certificati saranno comunque richiesti per gli eventi organizzati, per gli spettatori di eventi sportivi, per i viaggi e per l’ingresso nei locali notturni. Queste misure restrittive contro la trasmissione del Covid-19 sono state introdotte dalle autorità sanitarie locali solo la scorsa settimana. Le norme ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il vice primo ministro maltese e ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato in Parlamento che dai certificati sulla vaccinazione non saranno più necessari per entrare in vari luoghi pubblici. Ilnon sarà più necessario per entrare in, snack bar e circoli a partire dal 7. Dal 14via alla restrizione per bar,, piscine, centri termali,e teatri. I certificati saranno comunque richiesti per gli eventi organizzati, per gli spettatori di eventi sportivi, per i viaggi e per l’ingresso nei locali notturni. Queste misure restrittive contro la trasmissione del-19 sono state introdotte dautorità sanitarie locali solo la scorsa settimana. Le norme ...

