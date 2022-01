Covid, Agenas: occupazione terapie intensive sale al 18% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) sale al 18%, l'occupazione dei posti letto in terapie intensiva da parte di pazienti Covid - 19 nel nostro Paese. Lo evidenziano i dati Agenas riferiti a ieri sera secondo i quali sette fra regioni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022)al 18%, l'dei posti letto inintensiva da parte di pazienti- 19 nel nostro Paese. Lo evidenziano i datiriferiti a ieri sera secondo i quali sette fra regioni e ...

