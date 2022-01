Covid-19, l’Italia 2° Paese Ue per vittime. Iss: età media deceduti 80 anni, più alta per i vaccinati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Buone notizie dal fronte dei contagi da Covid-19, che confermano la stabilizzazione della curva settimanale, e della pressione ospedaliera. Nelle ultime 24 ore, infatti, calano sia i ricoveri ordinari sia le terapie intensive. Anche oggi, dunque, il dato peggiore è quello relativo ai decessi (in cui sono inclusi una cinquantina di riconteggi delle Regioni): il nostro Paese, come riporta il bollettino settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è al secondo posto a livello europeo, dietro solo alla Russia, per il numero di vittime registrate nell'ultima settimana. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 167.206 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 190.514) e 426 i decessi (ieri 469) registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Dall'inizio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Buone notizie dal fronte dei contagi da-19, che confermano la stabilizzazione della curva settimanale, e della pressione ospedaliera. Nelle ultime 24 ore, infatti, calano sia i ricoveri ordinari sia le terapie intensive. Anche oggi, dunque, il dato peggiore è quello relativo ai decessi (in cui sono inclusi una cinquantina di riconteggi delle Regioni): il nostro, come riporta il bollettino settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è al secondo posto a livello europeo, dietro solo alla Russia, per il numero diregistrate nell'ultima settimana. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 167.206 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 190.514) e 426 i decessi (ieri 469) registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Dall'inizio ...

