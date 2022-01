Covid-19 in Italia, il bollettino del 26 gennaio 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel bollettino di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 167.206 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 15,2% (+1,9%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (426 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –26 terapie intensive; -36 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 139.421. Covid 19: il bollettino di oggi • 167.206 contagiati • 426 morti •139.421 guariti -26 terapie intensive -36 ricoveri 1.097.287 tamponi Tasso di positività: 15,2% (+1,9%) 125.248.624 dosi di vaccino somministrate in totale Johnson ... Leggi su zon (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Neldi oggi, mercoledì 26, sull’andamento del-19 si registrano 167.206 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 15,2% (+1,9%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (426 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –26 terapie intensive; -36 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 139.421.19: ildi oggi • 167.206 contagiati • 426 morti •139.421 guariti -26 terapie intensive -36 ricoveri 1.097.287 tamponi Tasso di positività: 15,2% (+1,9%) 125.248.624 dosi di vaccino somministrate in totale Johnson ...

