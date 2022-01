Costa d’Avorio-Egitto oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 26 gennaio 2022) oggi mercoledì 26 gennaio si chiuderanno gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022. Gli ultimi due match che delineeranno il tabellone dei quarti di finale saranno Mali-Guinea Equatoriale e soprattutto uno spettacolare Costa d’Avorio-Egitto, match di cartello della giornata e forse dell’intero turno tra due squadre con ambizioni di vittoria finale nel torneo. La Costa d’Avorio ha vinto il proprio girone, trovando due successi e pareggiando solo con la Sierra Leone, eliminando sul cammino l’Algeria campionessa in carica. Gli “elefanti” possono contare su una delle rose di maggior qualità dell’intera manifestazione, potendo schierare giocatori del calibro di Franck Kessié, Sébastien Haller, Nicolas Pépé e Wilfried Zaha, grandi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)mercoledì 26 gennaio si chiuderanno gli ottavi di finale della. Gli ultimi due match che delineeranno il tabellone dei quarti di finale saranno Mali-Guinea Equatoriale e soprattutto uno spettacolare, match di cartello della giornata e forse dell’intero turno tra due squadre con ambizioni di vittoria finale nel torneo. Laha vinto il proprio girone, trovando due successi e pareggiando solo con la Sierra Leone, eliminando sul cammino l’Algeria campionessa in carica. Gli “elefanti” possono contare su una delle rose di maggior qualità dell’intera manifestazione, potendo schierare giocatori del calibro di Franck Kessié, Sébastien Haller, Nicolas Pépé e Wilfried Zaha, grandi ...

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - _Sport_Calcio_ : Ultimi 2 posti disponibili per i quarti di finale: chi passa tra Costa d'Avorio-Egitto e Mali-Guinea Equatoriale? ??… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Ultimi 2 posti disponibili per i quarti di finale: chi passa tra Costa d'Avorio-Egitto e Mali-Guinea Equatoriale? ????? #A… - Samuele : @Robertoro80 @rikdeathorglory @CorriereGranata Buongiorno si, Singo è arrivato dalla Costa d'Avorio poco più di 2 a… - Eurosport_IT : Ultimi 2 posti disponibili per i quarti di finale: chi passa tra Costa d'Avorio-Egitto e Mali-Guinea Equatoriale? ??… -