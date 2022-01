Così Biden getta ulteriormente nel caos il Medio Oriente coinvolgendo Doha nella sua guerra contro Mosca

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lunedì il presidente degli Stati Uniti, Joe, ospiterà l’emiro del Qatar alla Casa Bianca. La visita arriva mentre gli alleati degli Stati Uniti si affrettano a mettere insieme piani di emergenza per soddisfare il fabbisogno energetico dell’Europa, qualora le forniture subissero uno stop per via dall’invasione della Russia in Ucraina. Il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha affermato chee lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani intendono discutere la sicurezza in, garantire la stabilità delle forniture energetiche globali e la situazione in Afghanistan, dove le condizioni umanitarie sono peggiorate all’indomani del ritiro militare degli Stati Uniti, lo scorso anno. Il Qatar è uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto ed è tra i paesi che gli Stati Uniti sperano ...