Coronavirus, il bollettino nazionale: 167.206 nuovi positivi e 426 decessi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Coronavirus, il bollettino nazionale La protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovo bollettino nazionale in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove i nuovi positivi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 26 gennaio 2022), ilLa protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovoin merito all’emergenzain Italia, dove i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fattoquotidiano : La curva dei nuovi casi si piega ulteriormente, anche se con un numero nettamente inferiore di tamponi rispetto a m… - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 167.206 casi e 426 decessi. Positività sale al 15,2%: bollettino 26 gennaio - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La curva dei nuovi casi si piega ulteriormente, anche se con un numero nettamente inferiore di tamponi rispetto a merc… - infoitinterno : Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 gennaio/ Record di morti per la 4a ondata -