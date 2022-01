Coronavirus | 426 morti e 167 206 contagi Il tasso di positività risale al 15 | 2%

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il bollettino del 26 gennaio 2022 Sono 426 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 468). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 144.770. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +167.206 positivi. Sono 2.716.581 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 10.383.561 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 20.001 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 1.665 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 123 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.694.915 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 7.522.210. Tamponi edi ...

... sempre nelle ultime 24 ore i morti sono stati(ieri 468, riconteggi compresi), per un totale ... I DATI DELLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 27.808 i nuovi casi positivi alregistrati in ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono state individuate altre 167.206 persone positive al, è quanto emerso dall'analisi di 1.097.287 tra test antigenici e tamponi e dai dati resi ...sono, ...Trend dei ricoveri in calo tra i dati incoraggianti del bollettino Covid-19 di mercoledì 26 gennaio 2022: tutte le voci diffuse dal Ministero della Salute 167.206 nuovi positivi in tutta Italia, 27.80 ...A livello mondiale l'Italia è al terzo posto per numero di nuovi contagi dopo Stati Uniti (4.215.852, -24%) e Francia, ed al quarto per numero di nuovi decessi dopo Usa (10.795, -17%), Russia e India ...