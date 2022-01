Convenzione tra Casa di Cura San Michele e Fondazione Villaggio dei Ragazzi, c’è la firma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’accordo, sottoscritto ieri, 25 gennaio, nella sede della storica e prestigiosa struttura sanitaria maddalonese, si concretizza in un’intesa di straordinario interesse nel campo dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro. firmatari, il dottor Crescenzo Barletta, Legale Rappresentante della “San Michele”, e il dottor Felicio De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio. Presenti, tra gli altri, per la Casa di Cura, Salvatore Rucco, direttore amministrativo, Lidia, Giuseppe ed Ernestina Barletta, componenti del CdA, Pina Tramontano, responsabile ufficio risorse umane, e, per il Villaggio dei Ragazzi, l’ingegner Claudio Petrone. “Miriamo ad intraprendere per i nostri studenti percorsi per le competenze trasversali, al fine di fornire loro, oltre alle conoscenze di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’accordo, sottoscritto ieri, 25 gennaio, nella sede della storica e prestigiosa struttura sanitaria maddalonese, si concretizza in un’intesa di straordinario interesse nel campo dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro.tari, il dottor Crescenzo Barletta, Legale Rappresentante della “San”, e il dottor Felicio De Luca, Commissario Straordinario del. Presenti, tra gli altri, per ladi, Salvatore Rucco, direttore amministrativo, Lidia, Giuseppe ed Ernestina Barletta, componenti del CdA, Pina Tramontano, responsabile ufficio risorse umane, e, per ildei, l’ingegner Claudio Petrone. “Miriamo ad intraprendere per i nostri studenti percorsi per le competenze trasversali, al fine di fornire loro, oltre alle conoscenze di ...

