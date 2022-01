Consorzio di bonifica, quei rilievi sul budget e la sfida della riforma. Castelli: 'Le risposte dell'Ente sono sufficienti'. Rossi (Civiche):... (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - Un budget di previsione per il 2022 che non ha convinto in toto la dirigEnte del servizio regionale Politiche agroalimentari e una interrogazione attraverso la quale il consigliere Giacomo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - Undi previsione per il 2022 che non ha convinto in toto la dirigdel servizio regionale Politiche agroalimentari e una interrogazione attraverso la quale il consigliere Giacomo ...

Advertising

QuiNewsFirenze : In pensione il veterano del Consorzio di bonifica - reggiotv : Domenica scorsa si è votato al Consorzio di Bonifica “Alto Ionio Reggino” (ex Caulonia) per eleggere il Consiglio… - TelemiaLaTv : Coldiretti Calabria: soddisfazione per elezioni Consorzio di Bonifica Alto Ionio reggino (ex Caulonia). Gli eletti - pianainforma : Coldiretti Calabria: soddisfazione per elezioni Consorzio di Bonifica Alto Ionio reggino (ex Caulonia). Gli eletti… - TG24info : Provincia – Il Difensore Civico incontra il Commissario del | -