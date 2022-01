Confesercenti | Pica | movida | necessaria soluzione che leghi sicurezza e divertimento

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “La notizia pubblicata oggi dalla stampa secondo cui a seguito di fatti relativi allaselvaggia le Istituzioni ipotizzano un intervento di inasprimento delle sanzioni – con multe salatissime – per i locali e chiusura delle attività tra le 24 e l’una di notte, è unada valutare con attenzione.” “Fatto salvo che la Fiepet-è contro la ‘mala-’ e che crediamo lail primo tassello per garantire ai cittadini servizi efficienti al pubblico così come per le imprese di lavorare con serenità, riteniamo serva per la città un impegno che dia benefici a lungo termine e che coinvolga tutti i soggetti in campo.” “Stiamo predisponendo una lettera alle Istituzioni preposte in cui chiediamo l’apertura di un tavolo interistituzionale – alla presenza del sindaco ...