Con le possibili partenze di Gosens e Hateboer l’Atalanta pensa a Lazzari della Lazio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con la possibile partenza di Gosens destinazione Inter e Hateboer ormai fuori dai radar, l’Atalanta prima della fine del calciomercato invernale potrebbe trovarsi a risolvere la grana “esterni di centrocampo”. Il tedesco nella giornata di mercoledì 26 gennaio dovrebbe salutare i compagni a Zingonia e abbracciare la sua nuova squadra sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Al contempo l’altro laterale Hans Hateboer non scende in campo con la maglia della Dea da quindici giorni e secondo quanto appreso da fonti vicine alla società avrebbe espresso la sua volontà di proseguire la carriera altrove. Non è detto che questo desiderio venga accontentato perché molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla dirigenza orobica. Qualora si dovessero trovare i giusti equilibri per mettere ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con la possibile partenza didestinazione Inter eormai fuori dai radar,primafine del calciomercato invernale potrebbe trovarsi a risolvere la grana “esterni di centrocampo”. Il tedesco nella giornata di mercoledì 26 gennaio dovrebbe salutare i compagni a Zingonia e abbracciare la sua nuova squadra sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Al contempo l’altro laterale Hansnon scende in campo con la magliaDea da quindici giorni e secondo quanto appreso da fonti vicine alla società avrebbe espresso la sua volontà di proseguire la carriera altrove. Non è detto che questo desiderio venga accontentato perché molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla dirigenza orobica. Qualora si dovessero trovare i giusti equilibri per mettere ...

Advertising

amendolaenzo : L’escalation della Russia ai confini dell’Ucraina è una sfida alla sicurezza di ogni europeo. Nel sostegno alla so… - GhRazy_y : @stressed0utmic Io con xiao ?? IN QUEL MOMENTO STAVO BESTEMMIANDO IN TUTTE LE LINGUE POSSIBILI SKSJSJ - valtaro : #Quirinale, De Bortoli: 'Berlusconi con questa mossa ha indebolito tutte le possibili ... - foddipop : Giucas che non capiva chi c’era in bagno con Lulù e ha sparato tutti i nomi possibili e Barù che dice ‘si chiama Jessica’ ?????? #jeru - iamamexal : RT @violet_blue9: Basciano ci sta salvando in tutti modi possibili io sto vivendo una nuova vita qui su Twitter con lui #jeru -