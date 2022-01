Clamoroso | Grillo chiama Mentana | “Votare Draghi? Ecco la verità”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’uomo dei social e della democrazia diretta, preferisce alzare la cornetta che usare Whatsapp. Stiamo giocando, ovviamente. Fatto sta che oggi Beppeha composto il numero di Enricoe lo hato mentre il direttore era in diretta. Per dirgli cosa? Semplice. Nelle scorse ore era trapelata una notizia secondo cui il garante del M5S avrebbeto Giuseppe Conte per spingerlo a convergere su Mario. Notizia che primaha “smentito” inviando un sms ae poi telefonandogli poco dopo per precisare la sua posizione. La? Conte eovviamente si sono sentiti, ma non hanno mai parlato della possibilità di faril premier ai grillini. Un “colpo”, forse, alla candidatura di ...

NicolaPorro : ?? Clamoroso: Beppe #Grillo chiama #Mentana in diretta: 'Votare Draghi? Ecco la verità' (VIDEO) ?? -

Stiamo giocando, ovviamente. Fatto sta che oggi Beppe Grillo ha composto il numero di Enrico Mentana e lo ha chiamato mentre il direttore era in diretta. Per dirgli cosa? Semplice. Nelle scorse ore ...