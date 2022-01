Cinema sotto choc, terribile tragedia: trovato morto il giovane figlio dei 2 amatissimi e famosi attori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Grave lutto per celebre attore. E’ stato ritrovato ieri il corpo senza vita di suo figlio, 26enne: l’ipotesi è quella di suicidio. Ancora non è stato confermato il giorno del decesso, ma il modo in cui è avvenuto farebbe pensare ad un suicidio. La notizia ha sconvolto il mondo del Cinema. E’ stato ritrovato nella giornata di ieri, lunedì 24 gennaio, il corpo senza vita di Hudson Madsen, figlio del celebre attore statunitense Michael Madsen. Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il decesso ma soprattutto non sono state definite le modalità. L’ipotesi finora avanzata sarebbe quella di suicido con arma da fuoco. La notizia è stata diffusa dai media americani. Hudson Madsen aveva 26 anni e come riporta il The Sun, il suo corpo è stato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Grave lutto per celebre attore. E’ stato riieri il corpo senza vita di suo, 26enne: l’ipotesi è quella di suicidio. Ancora non è stato confermato il giorno del decesso, ma il modo in cui è avvenuto farebbe pensare ad un suicidio. La notizia ha sconvolto il mondo del. E’ stato rinella giornata di ieri, lunedì 24 gennaio, il corpo senza vita di Hudson Madsen,del celebre attore statunitense Michael Madsen. Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il decesso ma soprattutto non sono state definite le modalità. L’ipotesi finora avanzata sarebbe quella di suicido con arma da fuoco. La notizia è stata diffusa dai media americani. Hudson Madsen aveva 26 anni e come riporta il The Sun, il suo corpo è stato ...

