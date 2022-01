Cina, scoperto giacimento petrolio e gas da 100milioni di tonnellate (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sinopec, colosso cinese specializzato nella raffinazione di idrocarburi, ha annunciato di aver scoperto un nuovo sito ricco di petrolio e gas. L’area potrebbe fornire circa 100 milioni di tonnellate di riserve nel bacino del Tarim, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale. Le riserve nel giacimento di petrolio e gas di Shunbei di Sinopec sono stimate per fornire 88 milioni di tonnellate di petrolio condensato e 290 miliardi di metri cubi di gas naturale, stando a quanto dichiarato in un nota dalla società. Secondo gli analisti, la scoperta migliorerebbe ulteriormente l’approvvigionamento energetico della Cina e contribuirebbe a garantire la sicurezza energetica nazionale. Le sue riserve di ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sinopec, colosso cinese specializzato nella raffinazione di idrocarburi, ha annunciato di averun nuovo sito ricco die gas. L’area potrebbe fornire circa 100 milioni didi riserve nel bacino del Tarim, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nellanordoccidentale. Le riserve neldie gas di Shunbei di Sinopec sono stimate per fornire 88 milioni didicondensato e 290 miliardi di metri cubi di gas naturale, stando a quanto dichiarato in un nota dalla società. Secondo gli analisti, la scoperta migliorerebbe ulteriormente l’approvvigionamento energetico dellae contribuirebbe a garantire la sicurezza energetica nazionale. Le sue riserve di ...

