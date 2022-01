Ciclocross, Mondiali 2022: le speranze dell’Italia gara per gara. Azzurri dimezzati causa Covid, sogno medaglia nelle prove femminili (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville 2022 non sono iniziati nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana. Ancor prima di partire, con l’intero gruppo ancora nei Paesi Bassi, dove si era disputata l’ultima gara di Coppa del Mondo, un membro del team è risultato positivo al Coronavirus. Come conseguenza del risultato del test, l’atleta in questione ed altri cinque membri del gruppo, riconosciuti come contatti diretti, non sono potuti partire per gli Stati Uniti. Le assenze dell’elite Jakob Dorigoni, dell’under 23 Gaia Realini e dei junior Luca Paletti, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri e Valentina Corvi ridefiniscono giocoforza le ambizioni del team azzurro in questa rassegna iridata. I sei italiani che hanno potuto raggiungere l’Arkansas sono quindi Silvia Persico ed Eva Lechner tra le donne elite, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I Campionati del Mondo didi Fayettevillenon sono iniziati nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana. Ancor prima di partire, con l’intero gruppo ancora nei Paesi Bassi, dove si era disputata l’ultimadi Coppa del Mondo, un membro del team è risultato positivo al Coronavirus. Come conseguenza del risultato del test, l’atleta in questione ed altri cinque membri del gruppo, riconosciuti come contatti diretti, non sono potuti partire per gli Stati Uniti. Le assenze dell’elite Jakob Dorigoni, dell’under 23 Gaia Realini e dei junior Luca Paletti, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri e Valentina Corvi ridefiniscono giocoforza le ambizioni del team azzurro in questa rassegna iridata. I sei italiani che hanno potuto raggiungere l’Arkansas sono quindi Silvia Persico ed Eva Lechner tra le donne elite, ...

