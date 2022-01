Ciclismo, Egan Bernal estubato e muove tutti gli arti, miglioramenti sensibili per il colombiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Novità importanti, e buone, per quanto riguarda Egan Bernal. Nell’ultimo comunicato, infatti, è stato riferito dalla Clinica dell’Università di Sabana che il corridore colombiano è stato estubato. E la cosa migliore è che non ci sono complicazioni: muove tutti gli arti. L’equipe medica afferma che è stato effettuato qualche aggiustamento al supporto di ventilazione e a quello inotropo, visto come Bernal ha risposto. Il colombiano ha inoltre subito una profilassi antimicrobica e antitrombotica. Il segnale importante è che, data la risposta al trattamento cui è sottoposto, le dosi di farmaci inotropi sono diminuite. Come sta Egan Bernal? Il comunicato della Ineos: “Condizioni stabili: femore fratturato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Novità importanti, e buone, per quanto riguarda. Nell’ultimo comunicato, infatti, è stato riferito dalla Clinica dell’Università di Sabana che il corridoreè stato. E la cosa migliore è che non ci sono complicazioni:gli. L’equipe medica afferma che è stato effettuato qualche aggiustamento al supporto di ventilazione e a quello inotropo, visto comeha risposto. Ilha inoltre subito una profilassi antimicrobica e antitrombotica. Il segnale importante è che, data la risposta al trattamento cui è sottoposto, le dosi di farmaci inotropi sono diminuite. Come sta? Il comunicato della Ineos: “Condizioni stabili: femore fratturato, ...

