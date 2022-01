Chiunque andrà al Quirinale | poco e niente cambierà per la Signora Maria

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Più della metà degli italiani non vanno a votare? Gli elettori disertano in massa le urne? Aumenta la disaffezione dei cittadini per la politica? E come potrebbe essere altrimenti con questa politica, questi partiti e i loro leader che si sono consegnati mani e piedi alla finanza globale, rinunciando al loro vero ruolo, ovvero quello