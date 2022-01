Chiara Ferragni scatenata | alla sfilata di Parigi senza intimo…Sotto il cappotto | niente

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sotto ilsettimana della moda di2022incanta e provoca con il suo look osémutande. Lasciato a casa il marito a occuparsi dei figli Leone e Vittoria, l’imprenditrice digitale, 35 anni il prossimo 7 maggio, si scatena insiemesorella Valentina, concedendosi a foto che lasciano ben poco all’immaginazione. Per presenziare front rowdi Schiaparelli, l’influencer ha indossato infatti solo reggiseno nero,bianco, un paio di sensualissime calze a rete e tacco a spillo per un effetto vedo-non vedo da capogiro. Il pezzo forte dell’outfit era naturalmente ilbianco firmato da Daniel Roseberry, designer della ...

ha infiammato i social mostrandosi con un look da capogiro - e senza lingerie - a Parigi. Argomenti trattatisenza intimo a Parigia Parigi...Si può puntare sulle stampe , comee Fedez alla sfilata di Versace, o su capi unisex , come il trench di Elbio Bonsaglio and Marta Sanchez da K - Way. Possono essere dei particolari, ...Blazer, tailleur composti da giacca e pantaloni, jeans modello boyfriend, bretelle, cravatta e papillon sono stati sdoganati dal guardaroba maschile esclusivo. Ormai entrati a pieno titolo nelle mise ...Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la coppia più charmant . Lady Amelia Windsor: la royal più prezzemolina. Chiara Ferragni: l’influencer numero uno. E tante altre vip, modelle, attrici: la Parigi ...