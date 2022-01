Chiara Ferragni lancia la sua nuova linea di occhiali da sole

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)avvia il 2022 con la sua prima collezione didain collaborazione con Safilo Group. L’influencer cremonese aveva già anticipato l’uscita dei nuovi accessori glamour con la sua firma ed è stata di parola. Il debutto dellacollezione è arrivato puntualissimo in data 26 gennaio 2022 e l’imprenditrice digitale è la protagonista della campagna pubblicitaria. Reduce dalla bellissima parentesi glamour a Parigi, dove ha avuto modo di partecipare alle sfilate Haute Couture delle maison, laha portato con sé i suoida, rendendoli protagonisti dei suoi look. Lacollezione eyewear diSi tratta di un sogno che diventa realtà per la ...

E' diventata subito virale una foto di Chiara Ferragni in calze a rete e, soprattutto, senza slip. Siamo alla Paris Fashion Week, sfila l'haute couture ma più che sulla passerella tutti gli occhi sono puntati sull'influencer italiana. Alla settimana della moda di Parigi 2022 Chiara Ferragni incanta e provoca con il suo look osé senza mutande. Lasciato a casa il marito a occuparsi ...