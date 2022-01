Chi sono i miliardari italiani: da Ferrero ad Armani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Piove sempre sul bagnato Nella vita vi siete mai sentiti poveri? Spero per voi mai. Io sì, e c’è stato un momento in cui avevo in banca giusto duecentomila lire, ma ce l’ho fatta. Certo è che leggendo l’ultimo numero di Forbes, la rivista internazionale che parla di aziende e miliardari (in euro) credo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Piove sempre sul bagnato Nella vita vi siete mai sentiti poveri? Spero per voi mai. Io sì, e c’è stato un momento in cui avevo in banca giusto duecentomila lire, ma ce l’ho fatta. Certo è che leggendo l’ultimo numero di Forbes, la rivista internazionale che parla di aziende e(in euro) credo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ladyonorato : Scuse??? Cioè, costringono bambini e adolescenti a farsi iniettare un farmaco che massacra il cuore e poi pensano d… - Giorgiolaporta : Ecco la circolare che inchioda #Pregliasco. Far soffrire le persone che necessitano di una operazione, solo perché… - EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - MarkChierici : molti bar e molti ristoranti sono miseri complici. Chi è causa del suo male piangerà se stesso. Le leggi dell'universo sono queste. - frankfranfranco : RT @Antonel24480189: Non ne siamo usciti migliori , ma almeno ci siamo fatti un’idea più precisa di chi sono i peggiori -