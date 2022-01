Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna sul caso irrisolto: cosa sta emergendo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Federica Sciarelli è pronta ad andare in onda con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, ci sono novità su un giallo ripreso dalla trasmissione. E’ in arrivo una nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è pronta ad andare in onda con una nuova puntata di “Chi“, ci sono novità su un giallo ripreso dalla trasmissione. E’ in arrivo una nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FBiasin : L’#Inter ha il “sì” totale di #Gosens e presto presenterà la sua offerta all’#Atalanta. Il solo fatto che uno dei… - ricpuglisi : La normativa italiana sul Green Pass fa MALE al turismo: Dal 1 febbraio i green pass scadono in 6 mesi (per indurr… - ignaziocorrao : Comunque, mentre si fa la gara a chi ha la lingua più lunga con lo zio Sam, invocando il presidente atlantista, l’I… - ematr_86 : @Rossonerosemper @TUTTOINTER Chi te l'ha detto che la federazione nazionale non paga i giocatori? Anzi li strapagat… - cicheresta1 : RT @Shadowmere16: Comunque: chi non si vaccina non avendone l'obbligo non infrange nessuna regola. Chi, essendo obbligato, accetta la sanzi… -