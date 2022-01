Chi è Giovanni Truppi, dalla passione per il pianoforte alla svolta indie-pop (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con Giovanni Truppi hanno collaborato i più grandi cantautori della scena indie contemporanea. Lo dobbiamo alla sua enorme passione per la musica, iniziata sui tasti di un pianoforte e culminata in 4 dischi, ognuno dei quali peculiare nella scelta stilistica. Amadeus, quest’anno, gli ha dato l’ok per partecipare al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tuo Padre, Mia Madre, Lucia. Chi è Giovanni Truppi Giovanni Truppi nasce a Napoli nel 1981, e nella città partenopea fonda le sue radici artistiche. A soli 7 anni inizia a suonare il pianoforte per poi espandere le sue conoscenze e la sua curiosità nel mondo della chitarra elettrica, che impara a suonare da autodidatta. Da giovanissimo si scopre un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Conhanno collaborato i più grandi cantautori della scenacontemporanea. Lo dobbiamosua enormeper la musica, iniziata sui tasti di une culminata in 4 dischi, ognuno dei quali peculiare nella scelta stilistica. Amadeus, quest’anno, gli ha dato l’ok per partecipare al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tuo Padre, Mia Madre, Lucia. Chi ènasce a Napoli nel 1981, e nella città partenopea fonda le sue radici artistiche. A soli 7 anni inizia a suonare ilper poi espandere le sue conoscenze e la sua curiosità nel mondo della chitarra elettrica, che impara a suonare da autodidatta. Da giovanissimo si scopre un ...

