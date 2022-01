“Che fine ha fatto?”. I fatti vostri, Paolo Fox assente da giorni: pubblico in ansia. Cosa si è scoperto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Adesso i telespettatori sono decisamente preoccupati e stanno cercando di capire i motivi di questa situazione inedita. Paolo Fox è infatti assente da ormai tre giorni nella trasmissione Rai de ‘I fatti vostri’. Non ha timbrato il cartellino nelle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 gennaio e la sua assenza sta facendo tantissimo rumore. Se in un primo momento non si era dato peso a questa vicenda, adesso il pubblico pretende di saperne di più e stanno uscendo fuori alcune indiscrezioni. Oltre a Paolo Fox, ad essersi assentato dal programma era stato anche il maestro Stefano Palatresi, che lunedì scorso non aveva potuto presenziare allo stesso. Ma poi in questo caso il mistero è stato risolto in pochissimo tempo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Adesso i telespettatori sono decisamente preoccupati e stanno cercando di capire i motivi di questa situazione inedita.Fox è inda ormai trenella trasmissione Rai de ‘I’. Non ha timbrato il cartellino nelle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 gennaio e la sua assenza sta facendo tantissimo rumore. Se in un primo momento non si era dato peso a questa vicenda, adesso ilpretende di saperne di più e stanno uscendo fuori alcune indiscrezioni. Oltre aFox, ad essersi assentato dal programma era stato anche il maestro Stefano Palatresi, che lunedì scorso non aveva potuto presenziare allo stesso. Ma poi in questo caso il mistero è stato risolto in pochissimo tempo. ...

Advertising

reportrai3 : Il processo sui mandanti della strage ipotizza che alla fine degli anni ’70 si sia aggregata una formazione terrori… - GiovaQuez : Per l'Oms è pericoloso sostenere che siamo alla fine della pandemia: 'Le condizioni sono ideali per far emergere più varianti' #COVID - AlexBazzaro : I governi di Danimarca ed Irlanda annunciano che entro fine mese verranno rimosse quasi tutte le restrizioni in cor… - you_trend : Confermato il calo delle bianche in questo terzo scrutinio. Un altro dato interessante, che si nota dal grafico, è… - fatuciuccio : @ksnt63 Nessuno vuole le elezioni e fare Draghi vorrebbe dire elezioni A meno di una convergenza su figure come Ama… -