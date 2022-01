Che cosa significa l’amore corrisposto tra Nordio e la destra italo-orbaniana (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dovrebbe sorprendere che il candidato di bandiera della destra italo-orbaniana, ora confluito nella terna di nomi proposti dalla coalizione Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia, sia un’icona del garantismo mediatico-giudiziario come Carlo Nordio. Ma forse, approfondendo le caratteristiche dell’icona – della persona, non ci permetteremmo – che lo stesso ex magistrato veneziano ha pazientemente e sapientemente costruito in decenni di attività pubblica, giudiziaria ed extragiudiziaria, la scelta di Giorgia Meloni e dei suoi alleati risulta meno sorprendente di quanto appaia. In modo sintetico, si può dire che Nordio ha reso presentabile il garantismo a geometria variabile che per un quarto di secolo il centro-destra italiano ha declinato in termini classisti e (non solo etnicamente) ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dovrebbe sorprendere che il candidato di bandiera della, ora confluito nella terna di nomi proposti dalla coalizione Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia, sia un’icona del garantismo mediatico-giudiziario come Carlo. Ma forse, approfondendo le caratteristiche dell’icona – della persona, non ci permetteremmo – che lo stesso ex magistrato veneziano ha pazientemente e sapientemente costruito in decenni di attività pubblica, giudiziaria ed extragiudiziaria, la scelta di Giorgia Meloni e dei suoi alleati risulta meno sorprendente di quanto appaia. In modo sintetico, si può dire cheha reso presentabile il garantismo a geometria variabile che per un quarto di secolo il centro-italiano ha declinato in termini classisti e (non solo etnicamente) ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - GassmanGassmann : …ma sta cosa de questi coi pallottolieri che stanno lì per giorni a votà scheda bianca perché nun sanno che fa, in… - Giorgiolaporta : Cosa c'è di democratico in un partito che con il 13% dei delegati mette veti e pretende di indicare un uomo dei suo… - permemozione : RT @SlashMidnight: Se mi conosci bene la prima cosa che hai sicuramente imparato di me è che non puoi mai sperare di ritrovarmi nell’ultimo… - Giulia47393174 : @randomHeyEl La cosa divertente è che molti professionisti c hanno il covid hahahah -