Charlene di Monaco umiliata dal principe Alberto nel giorno del compleanno: spunta questo video | Guarda (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Troppi misteri attorno al ricovero di Charlene di Monaco. La principessa è da tempo ospite di una clinica Svizzera, dopo essere stata in esilio - a causa di alcune operazioni chirurgiche - in Sudafrica. Fin qui, nulla di nuovo. Quello che però ad oggi non torna sono le motivazioni che hanno costretto la moglie del principe Alberto a sottoporsi a nuove cure. Su questo il silenzio dal Principato, così come su un suo eventuale ritorno, è tombale. A far insospettire anche i "festeggiamenti" per i 44 anni della principessa. Charlene sarebbe rimasta sola in clinica, mentre il principe si sarebbe limitato a pubblicare su Facebook un video di auguri. Sullo sfondo del filmato la canzone "Buon ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Troppi misteri attorno al ricovero didi. Lassa è da tempo ospite di una clinica Svizzera, dopo essere stata in esilio - a causa di alcune operazioni chirurgiche - in Sudafrica. Fin qui, nulla di nuovo. Quello che però ad oggi non torna sono le motivazioni che hanno costretto la moglie dela sottoporsi a nuove cure. Suil silenzio dal Principato, così come su un suo eventuale ritorno, è tombale. A far insospettire anche i "festeggiamenti" per i 44 anni dellassa.sarebbe rimasta sola in clinica, mentre ilsi sarebbe limitato a pubblicare su Facebook undi auguri. Sullo sfondo del filmato la canzone "Buon ...

