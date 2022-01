Champions League, Trento schiaccia il Fenerbahçe. Ora Civitanova in campo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella quarta giornata di Champions League Trento (senza Lisinac rimasto a casa perché positivo) infila la terza vittoria senza problemi in Turchia. Civitanova gioca alle 19.30 contro il Maribor mentre ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella quarta giornata di(senza Lisinac rimasto a casa perché positivo) infila la terza vittoria senza problemi in Turchia.gioca alle 19.30 contro il Maribor mentre ...

DIRETTA/ Conegliano Nyiregyhaza video streaming tv: la situazione nel girone DIRETTA CONEGLIANO NYIREGYHAZA: LA SITUAZIONE Come abbiamo già visto nel presentare la diretta di Conegliano Nyiregyhaza , la situazione nel gruppo E di Champions League è abbastanza definita. La Imoco comanda in lungo e in largo, avendo vinto tutte le partite giocate e senza mai perdere un set; per contro le ungheresi sono fanalino di coda con tre ...

UEFA Champions League: guida agli ottavi | UEFA Champions League UEFA.com Volley, Champions League: Trento supera facilmente il Fenerbahce. Sbertoli e Michieletto fanno la differenza Tutto facile per l'Itas Trentino nella trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce, liquidato con un nettissimo 0-3 (20-25; 18-25; 16-25). Tre punti fondamentali per la squadra di Angelo Lorenzetti nel ...

Champions League: Trento passa sul campo del Fenerbahce Pur priva di Lisinac, fermato dal covid, Sbertoli e compagni si impongono per 0-3 (20-25, 18-25, 16-25) nel quarto match della Pool E sul difficile campo di Istanbul ...

