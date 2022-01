Champions League, Trento schiaccia il Fenerbahçe, Civitanova in campo alle 19.30 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella quarta giornata di Champions League Trento (senza Lisinac rimasto a casa perché positivo) infila la terza vittoria senza problemi in Turchia. Civitanova gioca alle 19.30 contro il Maribor mentre ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella quarta giornata di(senza Lisinac rimasto a casa perché positivo) infila la terza vittoria senza problemi in Turchia.gioca19.30 contro il Maribor mentre ...

DIRETTA CIVITANOVA MARIBOR/ Video streaming tv: la situazione nel gruppo C DIRETTA CIVITANOVA MARIBOR: LA SITUAZIONE NEL GIRONE Parlando della diretta di Civitanova Maribor , possiamo dunque andare a scoprire quale sia la situazione nel gruppo C di Champions League quando di fatto inizia il ritorno. La Lube come detto comanda dopo aver battuto lo Zaksa, ma il fatto che a Kedzierzyn - Kozle sia finita al tie break fa sì che i marchigiani abbiano ...

bologna, aebischer: "prometto gioco, pressing e assist" Michel Aebischer, reduce da una prima parte di stagione che lo ha visto protagonista anche in Champions League e intenzionato ad affermarsi in Italia, ...

