Cervinia | il Gruppo Nicolaus si aggiudica la gestione del Grand Hotel Cristallo Ristrutturazione da 20 milioni

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ildebutta nel settore della montagna con il ValturSki Resort & Spa, ex Club Med, una delle strutture iconiche dell'arco alpino, che hanno fatto la storia del ...

... la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione', commenta Giuseppe Pagliara, ceo delNicolaus. L'ingresso dell'hotel dinella rosa delle strutture Valtur ...IlNicolaus, con il marchio Valtur, si è aggiudicato per oltre dieci anni la gestione del Grand Hotel Cristallo di, ex Club Med Cristallo fino al 2020. La struttura si chiamerà Valtur ...Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che ...La gestione passerà al Gruppo Nicolaus pronta a rilanciarlo già dalla prossima estate dopo un’importante opera di ristrutturazione.