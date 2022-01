C’è Posta per Te: Luigi Smaschera La Figlia Carmen! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è Posta per Te: Luigi e la Figlia Carmen sembravano essersi riconciliati, ma dopo il programma hanno nuovamente smesso di sentirsi. Luigi e Nunzia hanno svelato diversi retroscena… Le vicende di C’è Posta per Te appassionano molto il pubblico, che talvolta desidera anche sapere come sono andati i rapporti dei protagonisti dopo la trasmissione. Purtroppo non sempre va bene ed è anche il caso di Carmen, Luigi e Nunzia. Padre e Figlia sembravano aver fatto pace, ma dopo la registrazione la situazione è velocemente degenerata ed ora Luigi punta il dito contro Carmen. Ecco che cosa è successo. C’è Posta per Te, Luigi svela: Carmen nel programma solo per visibilità! I protagonisti dell’ultima puntata di C’è ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’èper Te:e laCarmen sembravano essersi riconciliati, ma dopo il programma hanno nuovamente smesso di sentirsi.e Nunzia hanno svelato diversi retroscena… Le vicende di C’èper Te appassionano molto il pubblico, che talvolta desidera anche sapere come sono andati i rapporti dei protagonisti dopo la trasmissione. Purtroppo non sempre va bene ed è anche il caso di Carmen,e Nunzia. Padre esembravano aver fatto pace, ma dopo la registrazione la situazione è velocemente degenerata ed orapunta il dito contro Carmen. Ecco che cosa è successo. C’èper Te,svela: Carmen nel programma solo per visibilità! I protagonisti dell’ultima puntata di C’è ...

