C’è Posta per Te, Carmen e Luigi Onorato: la tragedia dopo la puntata. Il triste annuncio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è Posta per te, Luigi Onorato svela la sua verità sulla figlia Carmen Tra le storie dell’ultima puntata di C’è Posta per te quella di Luigi e Carmen Onorato ha molto colpito il pubblico di Canale5. A scrivere al programma era stata Carmen, figlia di Luigi, perché da anni il padre non la voleva sentire. Dietro alla vicenda c’era una storia di separazione dei genitori di Carmen e di problemi con gli alimenti. Maria De Filippi era riuscita a fare aprire la busta a Luigi ma una volta finito il programma le cose non sono andate bene. A FanPage.it Luigi Onorato ha raccontato: “Dicono di avere problemi, che non possono andare ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’èper te,svela la sua verità sulla figliaTra le storie dell’ultimadi C’èper te quella diha molto colpito il pubblico di Canale5. A scrivere al programma era stata, figlia di, perché da anni il padre non la voleva sentire. Dietro alla vicenda c’era una storia di separazione dei genitori die di problemi con gli alimenti. Maria De Filippi era riuscita a fare aprire la busta ama una volta finito il programma le cose non sono andate bene. A FanPage.itha raccontato: “Dicono di avere problemi, che non possono andare ...

