Cassano sbarca su ‘Instagram’: il primo messaggio per i fans | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Antonio Cassano, classe 1982, ex attaccante in Serie A anche del Milan tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha inaugurato il proprio account ufficiale sul social network 'Instagram' con questo messaggio per i suoi fans. Il VIDEO di Fantantonio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Antonio, classe 1982, ex attaccante in Serie A anche del Milan tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha inaugurato il proprio account ufficiale sul social network 'Instagram' con questoper i suoi. Ildi Fantantonio

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @PianetaMilan: #Cassano sbarca su #Instagram: il primo messaggio per i fans | #VIDEO - #Social - PianetaMilan : #Cassano sbarca su #Instagram: il primo messaggio per i fans | #VIDEO - #Social - CMercatoNews : ??#Cassano sbarca su Instagram e #DeRossi gli dà subito il benvenuto come si deve ?? - romanewseu : #cassano sbarca su Instagram e arriva l’ironico commento di De Rossi #AsRoma #RomanewsEU - romaforever_it : Cassano sbarca su Instagram: il commento di De Rossi è tutto da ridere -