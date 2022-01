Caso di Covid alla Juventus, positivo Perin (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mattia Perin è risultato positivo al Covid - 19. Lo rende noto la Juventus, precisando che il portiere è già stato posto in isolamento. . 26 gennaio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mattiaè risultatoal- 19. Lo rende noto la, precisando che il portiere è già stato posto in isolamento. . 26 gennaio 2022

