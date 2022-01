Casa Bianca ritira obbligo di vaccinazione in grandi imprese, Corte Suprema Usa mette veto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'amministrazione del presidente Joe Biden ha formalmente ritirato l'obbligo di vaccinazione nelle aziende con più di 100 dipendenti, prendendo atto del veto emesso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro (Osha) ha annunciato questo ritiro in un breve comunicato stampa senza menzionare la decisione dell'Alta Corte che non le ha lasciato scelta. Ha affermato di "incoraggiare fortemente i dipendenti a vaccinarsi contro i pericoli in corso posti dal Covid-19 sul posto di lavoro". Negli Stati Uniti, dove il virus ha ucciso più di 870.000 persone, solo il 63% della popolazione è completamente vaccinato a causa di divisioni politiche molto marcate sulla questione.Dopo mesi di tentativi di convincere i riluttanti, il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'amministrazione del presidente Joe Biden ha formalmenteto l'dinelle aziende con più di 100 dipendenti, prendendo atto delemesso dalladegli Stati Uniti. L'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro (Osha) ha annunciato questo ritiro in un breve comunicato stampa senza menzionare la decisione dell'Altache non le ha lasciato scelta. Ha affermato di "incoraggiare fortemente i dipendenti a vaccinarsi contro i pericoli in corso posti dal Covid-19 sul posto di lavoro". Negli Stati Uniti, dove il virus ha ucciso più di 870.000 persone, solo il 63% della popolazione è completamente vaccinato a causa di divisioni politiche molto marcate sulla questione.Dopo mesi di tentativi di convincere i riluttanti, il ...

