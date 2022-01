Carolina Marconi dopo il tumore: “Ho trovato una forza che non pensavo di avere” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) dopo l’intervento e i mesi di chemioterapia Carolina Marconi si è confessata a cuore aperto svelando per la prima volta quanto il cancro l’abbia resa più forte e consapevole (anche grazie all’aiuto della famiglia e delle tante persone che le hanno scritto via social). Carolina Marconi: la battaglia contro il cancro Carolina Marconi ha confessato a Chi di sentirsi “rinata” dopo la chemioterapia. La showgirl ha svelato che la malattia le avrebbe regalato un coraggio che non credeva di possedere e che, inoltre, l’ha aiutata a guardare al di là dei normali dissidi familiari e ad andare avanti: “Non tutto il male è male, il cancro non è una cosa che dipende da noi. Quando mi sono ammalata la mia famiglia si è chiusa su di me, i litigi che c’erano tra noi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022)l’intervento e i mesi di chemioterapiasi è confessata a cuore aperto svelando per la prima volta quanto il cancro l’abbia resa più forte e consapevole (anche grazie all’aiuto della famiglia e delle tante persone che le hanno scritto via social).: la battaglia contro il cancroha confessato a Chi di sentirsi “rinata”la chemioterapia. La showgirl ha svelato che la malattia le avrebbe regalato un coraggio che non credeva di possedere e che, inoltre, l’ha aiutata a guardare al di là dei normali dissidi familiari e ad andare avanti: “Non tutto il male è male, il cancro non è una cosa che dipende da noi. Quando mi sono ammalata la mia famiglia si è chiusa su di me, i litigi che c’erano tra noi ...

