Caro benzina: +16 euro per il pieno, incidenza sul costo dell’ortofrutta fino al 35 per cento Coldiretti Puglia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il pieno di carburante costa in media 16 euro in più ogni volta che ci si ferma al distributore con una stangata record su famiglie e imprese, quando l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, sugli effetti del nuovo aumento di gasolio e benzina che ha raggiunto il massimo da settembre 2013. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce – sottolinea la Coldiretti regionale – il potere di acquisto dei pugliesi che hanno meno risorse da destinare ai consumi, mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti – continua la ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Ildi carburante costa in media 16in più ogni volta che ci si ferma al distributore con una stangata record su famiglie e imprese, quando l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada. E’ quanto afferma la, sugli effetti del nuovo aumento di gasolio eche ha raggiunto il massimo da settembre 2013. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce – sottolinea laregionale – il potere di acquisto dei pugliesi che hanno meno risorse da destinare ai consumi, mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti – continua la ...

