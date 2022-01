Calciomercato Torino, il Milan lascia andare Pellegri: c’è l’accordo con il Monaco (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Milan libera Pellegri, con il Monaco che ha deciso di mandare in prestito l'ex Genoa al Torino. Le visite mediche sono state già svolte Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Illibera, con ilche ha deciso di min prestito l'ex Genoa al. Le visite mediche sono state già svolte

Advertising

Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - alNafisiTK : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Domani l'agente di Vlahovic sarà a Torino. Accordo Juve-Cagliari per Nandez, Morata intercettato a Madrid htt… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Domani l'agente di Vlahovic sarà a Torino. Accordo Juve-Cagliari per Nandez, Morata intercettato a Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Juventus - Nandez, la pista resta viva. Kaio Jorge contropartita? Le news di calciomercato Per il centrocampo il nome caldo è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, su cui però c'è anche il Napoli (e pure il Torino nei giorni scorsi aveva fatto tentativi). Una mossa che potrebbe permettere ...

Torino, fatta per Seck della Spal: dettagli ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Torino chiude per l'arrivo di Demba Seck dalla SPAL: Vagnati lo conosce e lo ha voluto a tutti i costi Il Torino dopo aver preso Pellegri, chiude per un altro colpo in prospettiva. Si tratta di Demba Seck della Spal. Il diesse Vagnati ha chiuso l'operazione con gli ...

Calciomercato Torino, aggregato in Primavera N’Guessan del Lens Toro News Calciomercato, Verona e Torino sul giovane Uros Kabic A quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giovane esterno sarebbe nel mirino dei due club italiani Il Verona mette nel mirino un colpo in prospettiva: come infatti riportato dai colleghi di TuttoMerca ...

Mercato: Vlahovic sempre più Juve, Muriqi a Maiorca. Gosens-Inter è fatta, Fiorentina stringe i tempi per Cabral ROMA, 26 GEN - Dusan VLAHOVIC è sempre più bianconero, e quando l'affare verrà definito in ogni suo dettaglio (manca ancora l'accordo fra la Juve e gli agenti del giocatore relativo alle commissioni) ...

Per il centrocampo il nome caldo è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, su cui però c'è anche il Napoli (e pure ilnei giorni scorsi aveva fatto tentativi). Una mossa che potrebbe permettere ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilchiude per l'arrivo di Demba Seck dalla SPAL: Vagnati lo conosce e lo ha voluto a tutti i costi Ildopo aver preso Pellegri, chiude per un altro colpo in prospettiva. Si tratta di Demba Seck della Spal. Il diesse Vagnati ha chiuso l'operazione con gli ...A quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giovane esterno sarebbe nel mirino dei due club italiani Il Verona mette nel mirino un colpo in prospettiva: come infatti riportato dai colleghi di TuttoMerca ...ROMA, 26 GEN - Dusan VLAHOVIC è sempre più bianconero, e quando l'affare verrà definito in ogni suo dettaglio (manca ancora l'accordo fra la Juve e gli agenti del giocatore relativo alle commissioni) ...