Calciomercato Napoli – Sfuma l’obiettivo Wijnaldum: il giocatore apre all’Arsenal (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Napoli, Sfuma l'obiettivo Georgino Wijnaldum. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento all'Arsenal L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 26 gennaio 2022)l'obiettivo Georgino. Ilavrebbe aperto al trasferimento all'Arsenal L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - cn1926it : Il nuovo nome per il #Napoli è quello di #Cambiaso. #Gatti in estate arriverà – #TMW @NickCecca @sscnapoli - calciomercato_m : L'OPINIONE - Fabbroni: 'Il Napoli ha estimatori in tutto il mondo, mercato? Serve un terzino da tempo immemore'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Folorunsho verso il Pisa: ostacolo Spal ... centrocampista del Pordenone ma di proprietà del Napoli. Il Pisa ha già trovato l'accordo con il ... Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE OMNISPORT

Il Napoli prova il doppio colpo dal Psg, Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum Mercato Napoli, Paredes e Wijnaldum a centrocampo Tuttosport nella sua edizione odierna si sofferma sul calciomercato del Napoli , ecco quanto riportato dal quotidiano: 'Centrocampo del Napoli: Paredes o Wijnaldum . Questo il titolo a sorpresa di Tuttosport sul mercato del Napoli, con il quotidiano che ...

Calciomercato Napoli, l'agente di Stojanovic: "Non parte a gennaio" Corriere dello Sport Roma, Haavi: “Ho fatto la scelta giusta. Pensiamo sempre partita dopo partita” La calciatrice giallorossa Emile Haavi ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport: ecco le sue parole Emile Haavi, calciatrice giallorossa, ha parlato al quotidiano TuttoSport dell’attuale situa ...

Il Napoli può strappare un campione alla Lazio: ecco chi c’è dietro la scelta Il Napoli può clamorosamente acquistare un giocatore della Lazio. Ecco di chi si tratta e le ragioni che possono portare a questa incredibile trattativa.

... centrocampista del Pordenone ma di proprietà del. Il Pisa ha già trovato l'accordo con il ..., le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE OMNISPORTMercato, Paredes e Wijnaldum a centrocampo Tuttosport nella sua edizione odierna si sofferma suldel, ecco quanto riportato dal quotidiano: 'Centrocampo del: Paredes o Wijnaldum . Questo il titolo a sorpresa di Tuttosport sul mercato del, con il quotidiano che ...La calciatrice giallorossa Emile Haavi ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport: ecco le sue parole Emile Haavi, calciatrice giallorossa, ha parlato al quotidiano TuttoSport dell’attuale situa ...Il Napoli può clamorosamente acquistare un giocatore della Lazio. Ecco di chi si tratta e le ragioni che possono portare a questa incredibile trattativa.