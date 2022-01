Calciomercato Milan – Su Thiaw anche tre club della Bundesliga tedesca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Malick Thiaw, obiettivo di Calciomercato del Milan, è richiesto non soltanto in Serie A e in Premier League, ma anche in patria. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Malick, obiettivo didel, è richiesto non soltanto in Serie A e in Premier League, main patria. Il punto

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Castillejo ai saluti: probabile ritorno ne @LaLiga - #ACMilan #Milan #SempreMilan - cmdotcom : #Milan, conferme dalla Germania su #Thiaw: l'indizio in allenamento e la concorrenza dall'estero… -