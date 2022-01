Calciomercato Milan, il sostituto di Kessié può arrivare dalla Francia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli ed ai tifosi del Milan un nuovo innesto. L’obiettivo è sostituire Franck Kessié. Il Milan di Stefano Pioli è alle prese con il complesso rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista rossonero ha un contratto in scadenza a giugno. Tra pochi mesi, dunque, qualora Paolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli ed ai tifosi delun nuovo innesto. L’obiettivo è sostituire Franck. Ildi Stefano Pioli è alle prese con il complesso rinnovo di Franck. Il centrocampista rossonero ha un contratto in scadenza a giugno. Tra pochi mesi, dunque, qualora Paolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - Manuel78130 : RT @Gazzetta_it: Chi è Thiaw, il nuovo Matip che ha conquistato il Milan - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Chi è Thiaw, il nuovo Matip che ha conquistato il Milan -