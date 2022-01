Calciomercato Lazio, affondo per Casale: oggi contatto Lotito-Setti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti pronto ad affondare il colpo per Casale. oggi Lotito incontra Setti oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento di Nicolò Casale alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito avrà in giornata un contatto telefonico con Setti per cercare di trovare la quadra definitiva. Col difensore c’è già l’intesa per un quinquennale da 1.3 milioni a stagione, l’offerta al Verona è quella di un prestito con diritto di riscatto tra gli otto e i nove milioni. L’Hellas, forte anche della concorrenza di Milan e Napoli, chiede dieci milioni e l’obbligo di riscatto. I biancocelesti al momento non possono impegnarsi in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022): i biancocelesti pronto ad affondare il colpo perincontrapotrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento di Nicolòalla. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti,avrà in giornata untelefonico conper cercare di trovare la quadra definitiva. Col difensore c’è già l’intesa per un quinquennale da 1.3 milioni a stagione, l’offerta al Verona è quella di un prestito con diritto di riscatto tra gli otto e i nove milioni. L’Hellas, forte anche della concorrenza di Milan e Napoli, chiede dieci milioni e l’obbligo di riscatto. I biancocelesti al momento non possono impegnarsi in ...

Advertising

Ftbnews24 : ????? #Calciomercato Lazio, obiettivo difensore: il giocatore si allontana #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - Ftbnews24 : ????? #Hellas Verona, Casale resta: niente Lazio a gennaio #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - CalcioNews24 : La #Lazio pronta a chiudere per #Casale - news24_inter : #LuizFelipe, rinnovo in dubbio: l'#Inter aspetta ?? - Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari, Keita Baldè idea come vice Immobile: le ultime #cagliaricalcio -