Advertising

glooit : Calcio:Figc;ok budget 2022,'prescinde da risultati sportivi' leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figcok

ANSA Nuova Europa

Il consiglio della Federcalcio ha approvato all'unanimità il budget 2022 che presenta un risultato di esercizio positivo pari a oltre 300 mila euro. Il margine operativo lordo è pari a 10,9 milioni e ...Allenatori "no vax" in panchina neldilettantistico? Sì, si può. È quanto emerge dalle faq pubblicate dal Governo, dopo l'ultimo ...del direttivo del Comitato Regionale Lombardia Lnd -: "Gli ...Il consiglio della Federcalcio ha approvato all'unanimità il budget 2022 che presenta un risultato di esercizio positivo pari a oltre 300 mila euro. Il margine operativo lordo è pari a 10,9 milioni e ...Il presidente della Figc Marche in merito alla ripartenza dei campionati: "Abbiamo dato tutto il tempo alle società e a tutti i tesserati di adeguarsi alle disposizioni normative in atto" A dieci gior ...