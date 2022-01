Calcio | Serie B Designazioni arbitrali recuperi 19giornata

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domenica in programma Cittadella - Cosenza, Vicenza - Alessandria e Parma - Crotone ROMA - Queste leper idella 19ª giornata di andata diB, in programma ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, vince il modello Gazidis: niente super colpi e conti a posto - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - SkySport : Gianni Di Marzio, l'ultimo saluto a Padova: 'Maestro di vita, non solo di calcio' #SkySport #GianniDiMarzio… - chiara_pelizza : RT @Eurosport_IT: Il bel pensiero di Mihajlovic dedicato a Baricco... ?? - MFajriyansyah : RT @Gazzetta_it: Vlahovic nella scia dei grandi acquisti Juve: il nuovo ciclo è ufficialmente partito -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

ANSA Nuova Europa

...un mese di gennaio intenso quello dell' Inter e di tante squadre diA. Si studiano le strategie per il futuro, considerando anche la forte emergenza economica che sta colpendo il settore...La Juve dunque c'è, e ha voluto gridarlo allaA e al mondo, nel solco di una tradizione che la dinastia Agnelli ha tramandato nei decenni. Il nuovo exploit è l'attaccante serbo, dopo quelli che ...Lecce-Vicenza 26 Gennaio 2022, recupero importante al Via del Mare dove i salentini possono fare tre punti pesanti.La prima pausa del campionato di Serie A femminile consente le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: il programma delle gare La Coppa Italia arriva in un momento molto interessante della ...