Calcio: Rizzoli nuovo consulente arbitrale Concacaf (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex designatore sarà anche responsabile degli arbitri ad interim NEW YORK (STATI UNITI) - Nicola Rizzoli vola in America. La Concacaf annuncia l'arrivo dell'ex fischietto della sezione di Bologna ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex designatore sarà anche responsabile degli arbitri ad interim NEW YORK (STATI UNITI) - Nicolavola in America. Laannuncia l'arrivo dell'ex fischietto della sezione di Bologna ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Rizzoli Calcio: Rizzoli nuovo consulente arbitrale Concacaf Rizzoli, che sostituirà ad interim anche il responsabile degli arbitri Brian Hall a fine mese, aiuterà la Confederazione dell'America Centro - Settentrionale a rinnovare le sue strutture arbitrali, i ...

Rizzoli sbarca in America, rinnoverà gli arbitri Concacaf Nicola Rizzoli raddoppia. E diventa il designatore dei due mondi. Dopo aver collezionato ogni traguardo fra ... ricoprirà un ruolo determinante per la Concacaf, la confederazione che riunisce il calcio ...

