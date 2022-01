Calcio: Nazionale, Romagnoli convocato al posto di Bastoni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Firenze, 26 gen. - (Adnkronos) - Il ct azzurro Roberto Mancini ha convocato il difensore del Milan Alessio Romagnoli al posto di Alessandro Bastoni (Inter) per lo stage della Nazionale italiana al via oggi a Coverciano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Firenze, 26 gen. - (Adnkronos) - Il ct azzurro Roberto Mancini hail difensore del Milan Alessioaldi Alessandro(Inter) per lo stage dellaitaliana al via oggi a Coverciano.

