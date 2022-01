Calcio e Finanza – A fine stagione l’Inter saluta Socios: sarà Digitalbits il nuovo main sponsor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) l’Inter pronta a cambiare nuovamente main sponsor: Digitalbits al posto di Socios Dopo aver salutato Pirelli al termine della passata stagione dopo una collaborazione andata avanti per 26 anni, l’Inter dalla prossima stagione avrà un nuovo main sponsor. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, il club nerazzurro saluterà Socios, attualmente sulle maglie nerazzurre, per passare a Digitalbits, che al momento è sponsor di manica del club di Viale della Liberazione. “Nel corso del roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro, infatti, i ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)pronta a cambiare nuovamenteal posto diDopo averto Pirelli al termine della passatadopo una collaborazione andata avanti per 26 anni,dalla prossimaavrà un. Come riportato da, infatti, il club nerazzurro saluterà, attualmente sulle maglie nerazzurre, per passare a, che al momento èdi manica del club di Viale della Liberazione. “Nel corso del roadhsow del club con gli investitori per ilbond da 415 milioni di euro, infatti, i ...

