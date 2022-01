Calcio, Alessio Romagnoli convocato in Nazionale al posto di Alessandro Bastoni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si aggiorna, secondo quanto scritto dalla FIGC, l’elenco dei convocati del CT della Nazionale italiana di Calcio per lo stage di Coverciano: Roberto Mancini ha chiamato Alessio Romagnoli al posto dell’indisponibile Alessandro Bastoni. Il calciatore del Milan si aggregherà già questa mattina ai compagni in azzurro. I CONVOCATI DELL’ITALIA Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si aggiorna, secondo quanto scritto dalla FIGC, l’elenco dei convocati del CT dellaitaliana diper lo stage di Coverciano: Roberto Mancini ha chiamatoaldell’indisponibile. Il calciatore del Milan si aggregherà già questa mattina ai compagni in azzurro. I CONVOCATI DELL’ITALIA Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese),Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa). Difensori:(Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli),Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini ...

Advertising

alessio_turazza : @sole24ore La soluzione è semplice: tetto salariare alle retribuzioni: max 50 milioni di euro per tutti i giocatori… - spaziocalcio : #Cagliari, due giocatori guariti dal #COVID19. Alessio #Cragno può partecipare allo stage dell'#Italia - Alessio_LK : RT @Gazzetta_it: Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - alessio_afp : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio tiene a precisare, a scanso di equivoci, di non volersi intromettere nelle trattative per le prestaz… - famigliasimpson : @Tvottiano @fabriziomico @enrick81 @carlo234556 @AgoCannella @napoliforever89 @IntornoTv @CIAfra73 @lorenzop861… -