Calcio a 5, Europei 2022: la Georgia batte di misura la Bosnia e prenota i quarti di finale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In rimonta. Agli Europei 2022 di Calcio a 5, la Georgia – nel match inaugurale del programma della seconda giornata del Gruppo D – ha battuto 2-1 la Bosnia mettendo di fatto, in attesa di Spagna-Azerbaigian – in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale della manifestazione, con 6 punti in due partite. Andiamo a vedere come sono andate le cose al MartiniPlaza di Groningen. Calcio a 5, Europei 2022: Bosnia-Georgia 1-2, LA CRONACA Il match è fatto sin da subito di pochi tatticismi, le squadre si affrontano a viso aperto. Una conclusione da una parte e una dall’altra sino a quando al sesto minuto il Bosniaco Gašpar non inventa per Kahvedži? che si sistema la palla e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In rimonta. Aglidia 5, la– nel match inaugurale del programma della seconda giornata del Gruppo D – ha battuto 2-1 lamettendo di fatto, in attesa di Spagna-Azerbaigian – in ghiaccio la qualificazione aididella manifestazione, con 6 punti in due partite. Andiamo a vedere come sono andate le cose al MartiniPlaza di Groningen.a 5,1-2, LA CRONACA Il match è fatto sin da subito di pochi tatticismi, le squadre si affrontano a viso aperto. Una conclusione da una parte e una dall’altra sino a quando al sesto minuto ilco Gašpar non inventa per Kahvedži? che si sistema la palla e ...

