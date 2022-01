Buste paga gonfiate in cambio di denaro: truffa all'Asl (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre dipendenti si occupavano di manipolare il software degli statini, facendo percepire bonus non dovuti ad alcuni lavoratori Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre dipendenti si occupavano di manipolare il software degli statini, facendo percepire bonus non dovuti ad alcuni lavoratori

Advertising

PulcinoRossoner : RT @madmakko: Ho come l’impressione che con l’arrivo delle buste paga di gennaio ci sarà in giro un po’ meno entusiasmo sul “taglio delle #… - Grabbi_it : @ValerioMinnella Sarebbe uno “spasso” se i detentori di buste paga medio basse superassero in numero gli altri… - madmakko : Ho come l’impressione che con l’arrivo delle buste paga di gennaio ci sarà in giro un po’ meno entusiasmo sul “tagl… - filtcgilvenezi1 : Il fenomeno del #dumping contrattuale continua ad espandersi! Questo contribuisce alla cattiva occupazione e colpis… - SemplicementeGL : RT @AnnaMolinaro9: Fabrizio Pregliasco se non vuoi curare i no cavie allora non devi volere neanche loro soldi che versano puntualmente ogn… -