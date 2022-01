Burkina Faso: manifestazioni a favore dei militari golpisti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In Burkina Faso si sono verificate manifestazioni a favore dei militari che hanno compiuto un colpo di Stato. Lunedì i militari hanno arrestato e deposto Kaboré, presidente eletto democraticamente, a seguito della crescente indignazione la cattiva gestione da parte del governo della minaccia islamista. Il Burkina Faso è quindi ora comandato del neo-nato Movimento Patriottico per la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Insi sono verificatedeiche hanno compiuto un colpo di Stato. Lunedì ihanno arrestato e deposto Kaboré, presidente eletto democraticamente, a seguito della crescente indignazione la cattiva gestione da parte del governo della minaccia islamista. Ilè quindi ora comandato del neo-nato Movimento Patriottico per la

Advertising

lifegate : Manifestanti festeggiano il colpo di stato in Burkina Faso sventolando la bandiera della #Russia. Il Gruppo Wagner… - AgenziaFides : AFRICA/BURKINA FASO - Situazione calma. Manifestazioni in favore dei militari che hanno preso il potere… - Billa42_ : Burkina Faso: manifestazioni a favore dei militari golpisti - RadioItaliaIRIB : Burkina Faso: Paese importantissimo per l’Italia, enorme preoccupazione per golpe - eunewsit : L'Unione Europea chiede il rilascio 'immediato' del presidente del #BurkinaFaso dopo il golpe militare -